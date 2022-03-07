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В Луцке создали катапульту для "коктейлей Молотова" и назвали ее "ДжаВолына". Видео
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Луцкие волонтеры смастерили катапульту для метания "коктейлей Молотова". Устройство назвали "ДжаВолына".
Как работает катапульта с экзотическим названием, показал лучанин Павел Цапюк.
"ДжаВолына. Когда не спится. Она работает", - подписал яркое видео он.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Генштаб ВСУ указал на уязвимые для коктейлей Молотова места вражеской техники.
И украинцы урок усвоили. Новости о сожженной с помощью наполненной горючей смесью бутылок технике поступают из разных уголков Украины. Так, в сети наглядно показали, как встречают оккупантов в Украине.