В Луцке создали катапульту для 'коктейлей Молотова' и назвали ее 'ДжаВолына'. Видео

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Луцкие волонтеры смастерили катапульту для метания "коктейлей Молотова". Устройство назвали "ДжаВолына".

Как работает катапульта с экзотическим названием, показал лучанин Павел Цапюк.

"ДжаВолына. Когда не спится. Она работает", - подписал яркое видео он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Генштаб ВСУ указал на уязвимые для коктейлей Молотова места вражеской техники.

И украинцы урок усвоили. Новости о сожженной с помощью наполненной горючей смесью бутылок технике поступают из разных уголков Украины. Так, в сети наглядно показали, как встречают оккупантов в Украине.