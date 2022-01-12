В Луганской области отремонтируют дороги за средства ЕИБ и МБРР

В этом году в Луганской области планируют воплотить ряд инфраструктурных проектов за средства международных партнеров, в частности Европейского инвестиционного банка и Международного банка реконструкции и развития. Реализация этих проектов пройдет в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Луганский автодор.

Речь идет о капитальном ремонте 2 участков общей протяженностью 61,5 км.Т-13-02 КПП Танюшевка - Старобельск - Бахмут (49,5 км). Второй, 12-километровый участок, расположенный на дороге Н-26 Чугуев – Меловое и проходит через Сватово.

Для них уже подготовили проекты, провели экспертизу и объявили тендеры. Основным требованием к подрядчику является обеспечение безопасности дорожного движения и качество производимых работ. Торги пройдут по правилам, установленным МБРР.

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"Окончательные решения будут приниматься Укравтодором вместе с международными инвесторами", - отметил и.о. начальника Службы автомобильных дорог Луганской области Кравцов.

Работы планируется начать сразу после определения победителя тендера.

В будущем за средства международных партнеров также планируется провести ремонт 121,6-километрового участка трассы Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Сватово - Лисичанск - Луганск.

Всего за 2021 год в рамках президентской программы удалось восстановить 225 км дорог государственного значения в Луганской области.

В этом году план еще более амбициозный – 300 км. Таким образом, за три года будет восстановлено около 650 км государственных дорог – это половина всей сети области.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" по всей Украине уже отремонтировали и построили более 14 тысяч км дорог.