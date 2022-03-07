В Луганске вспыхнул мощный пожар на нефтебазе: у оккупантов возникнут новые проблемы с топливом. Видео

Во временно оккупированном Россией Луганске взорвалась нефтебаза. Это грозит врагу новыми проблемами с топливом.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. Отмечается, что пожар произошел в результате ракетного удара (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Пишут, что пожар на нефтебазе в Луганске произошел в результате точечного удара ракетами. Отметим, что это сейчас создает дополнительные проблемы в обеспечении топливом для техники оккупантов.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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