В Лондоне под офисом Бориса Джонсона собрался митинг: британцы требуют закрыть небо над Украиной. Видео

12 марта под офисом премьер-министра Великобритании прошел митинг за закрытие неба над Украиной. Участники акции требуют также введения эмбарго на приобретение газа и нефти в РФ. Чтобы посмотреть видео, скрольте новость до конца.

Соответствующая информация появилась на сайте телеканала "Дом".

Британцы вышли с антипутинскими плакатами. На них были написаны "FCK PTN", "Солидарны с Украиной", "Руки прочь от Украины" и т.д.

Ранее OBOZREVATEL писал, что мать Илона Маска – Мэй Маск – призвала НАТО закрыть небо над Украиной.

Видео дня

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!