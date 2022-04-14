В Крыму женщину задержали из-за сине-желтого маникюра: появились подробности

Градус агрессии в российском обществе по отношению ко всему, что так или иначе связано с Украиной и ее символами, начал зашкаливать. Во временно оккупированном Россией Крыму к женщине наведалась полиция из-за синего-желтого маникюра.

Об этом пишут российские пропагандисты, а также Крымская правозащитная группа. Интересно, что украинофобская истерия совпала в российском обществе с возобновлением стукачества.

Сообщается, что в Ялте 46-летнюю Ольгу Дяченко задержала полиция после жалобы местного жителя. Мужчина пришел в "Бюро переводов", где работает женщина, и заметил у нее на руках маникюр в цветах флага Украины. Кроме того, как сообщил полиции мужчина, на безымянном пальце женщины он заметил красно-черный флаг "Правого сектора", которым в РФ разве только детей не пугают.

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Женщина рассказала полиции, что маникюр якобы сделала еще две недели назад, и на него вообще никто не обращал внимания. Да и сам маникюр, по словам женщины, был просто разноцветным. Также она рассказала, что была гражданкой Украины, но в 2021 году получила гражданство РФ.

После допроса полиция сфотографировала руки Дяченко, провела с ней воспитательную беседу и сообщила о ее маникюре в отдел Федеральной службы безопасности РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта в России задержали красноярскую журналистку Марию Антюшеву за дискредитацию армии РФ. Как выяснилось, она пришла на заседание МВД РФ в одежде в цветах украинского флага.