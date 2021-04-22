В Крыму показали реалии 'курортной жизни'. Фото

Так называемые власти оккупированного Россией Крыма заявили, что в 2021 году ожидают рекорда по количеству туристов. Со своей стороны крымчане показали, как на самом деле выглядит курортная жизнь на полуострове.

Соответствующие фото в Twitter опубликовал блогер под ником "RoksolanaToday&КрымUA" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Автор поста отметил, что чиновники рассчитывают на наплыв путешественников с учетом "закрытия" Турции на карантин.

"Крым готов, на мой взгляд", – навел он слова "главы" полуострова Сергея Аксенова.

"Совершенно с Серегой согласна. Зачем что-то делать? Ради кого? Ради чего? Туризм по принуждению, по взаимной ненависти?" – сыронизировал блогер.

Ранее представитель оккупационной власти Крыма Галина Огнева предупредила жителей Алушты, что в городе сократят подачу горячей воды ради комфорта туристов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта исполнилось ровно семь лет с начала оккупации Автономной Республики Крым Россией. О том, как спустя годы после незаконного присоединения к РФ живут крымчане, читайте в материале.