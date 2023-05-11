В Кропивницком открыли первое региональное представительство фонда 'Мрія'

В Кропивницком Татьяна Комлик, исполнительный директор фонда "Мрия" открыла первый региональный офис благотворительной организации. В рамках деятельности представители фонда будут искать в городе доноров и ответственных спонсоров, которых волнуют вопросы социализации, развития детей из семей, в которых погибли или попали в плен родители-военнослужащие.

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"Открытие регионального офиса в Кропивницком позволит подставить плечо тем, кто в этом нуждается, в частности о предоставлении гуманитарной, образовательной, юридической и психологической помощи. У нас много работы, более 5 тыс. обращений получил фонд "Мрия" за несколько месяцев, а на попечении находятся уже около 2 тысяч детей. Поэтому важно иметь региональные представительства. Это путь к улучшению и ускорению прямой коммуникации на местах", – прокомментировала Татьяна Комлик.

Также исполнительная директор фонда встретилась со студенческой и ученической молодежью города, посетила семьи павших и пропавших без вести защитников с гуманитарной помощью.

"Местные представители могут расширить спектр и образовательных услуг, потому что пока мы предоставляем услуги онлайн. Но я бы хотела, чтобы со следующей осени хотя бы те дети, которые живут в больших городах, могли объединиться в группы и получать образовательные услуги офлайн. Имея представительство в Кропивницком, я думаю, мы сможем найти учителей английского, математики, украинского языка, которые помогут этим детям", – подытожила Татьяна Комлик.