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В Кропивницком дерусифицировали ряд улиц: появились Чернобаевская и Ахтырская

Ольга Ганюкова
Общество
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В Кропивницком дерусифицировали ряд улиц: появились Чернобаевская и Ахтырская

В Украине продолжают избавляться от любых связей со страной-агрессором Россией. В Кропивницком в четверг, 12 мая, изменили ряд топонимов. Теперь в городе появились улицы Чернобаевская, Героев Мариуполя и Святослава Храброго.

Соответствующее решение единогласно поддержал Кропивницкий городской совет, сообщила его пресс-служба. В общей сложности было переименовано более двадцати улиц и переулков, названия которых связаны со страной-агрессором Россией или историей коммунистического движения.

"Согласно предложениям постоянных депутатских комиссий, в проект решения, предложенного городской топонимической комиссией, внесены некоторые изменения", – отметила начальник управления культуры и туризма городского совета Анна Назарец.

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В частности, в Кропивницком изменятся следующие топонимы:

  • улица Алтайская – улица Бородянская;

  • переулок Алтайский – переулок Бородянский;

  • улица Байкальская – улица Ирпенская;

  • улица Волкова – улица Героев-спасателей;

  • улица Водопьянова – улица Чернобаевская;

  • улица Воронежская – улица Андрея Норова;

  • улица Дворцовая – улица Театральная;

  • улица Добровольского – улица Степана Чобану;

  • улица Желябова – улица Гостомельская;

  • улица Интернациональная – улица Евгения Коновальца;

  • улица Толстого – улица Канатовская;

  • улица Новгородская – улица Ахтырская;

  • проезд Новгородский, тупик Новгородский – проезд Ахтырский;

  • переулок Новгородский 1-й – переулок Ахтырский 1-й;

  • переулок Новгородский 2-й – переулок Ахтырский 2-й;

  • улица Генерала Родимцева – улица Героев Мариуполя;

  • улица Пушкина – улица Николая Садовского;

  • переулок Пушкина – переулок Николая Садовского;

  • улица Радищева – улица Атамана Гордиенко;

  • улица Саратовская – улица Волновахская;

  • улица Тульская – улица Бучанская;

  • улица Ушакова – улица Святослава Храброго;

  • переулок Халтурина – улица Учительская.

Кроме того, власти города намерены продолжать работу в этом направлении.

Ранее в Ивано-Франковске также переименовали десятки улиц. Теперь некоторые из них будут носить названия в честь Героев Чернигова и Мариуполя.

Напомним, в городе Мукачево Закарпатской области переименовали улицу в честь Героя Украины Андрея Литуна. Он погиб в бою с русскими оккупантами.

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