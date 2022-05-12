В Кропивницком дерусифицировали ряд улиц: появились Чернобаевская и Ахтырская
В Украине продолжают избавляться от любых связей со страной-агрессором Россией. В Кропивницком в четверг, 12 мая, изменили ряд топонимов. Теперь в городе появились улицы Чернобаевская, Героев Мариуполя и Святослава Храброго.
Соответствующее решение единогласно поддержал Кропивницкий городской совет, сообщила его пресс-служба. В общей сложности было переименовано более двадцати улиц и переулков, названия которых связаны со страной-агрессором Россией или историей коммунистического движения.
"Согласно предложениям постоянных депутатских комиссий, в проект решения, предложенного городской топонимической комиссией, внесены некоторые изменения", – отметила начальник управления культуры и туризма городского совета Анна Назарец.
В частности, в Кропивницком изменятся следующие топонимы:
улица Алтайская – улица Бородянская;
переулок Алтайский – переулок Бородянский;
улица Байкальская – улица Ирпенская;
улица Волкова – улица Героев-спасателей;
улица Водопьянова – улица Чернобаевская;
улица Воронежская – улица Андрея Норова;
улица Дворцовая – улица Театральная;
улица Добровольского – улица Степана Чобану;
улица Желябова – улица Гостомельская;
улица Интернациональная – улица Евгения Коновальца;
улица Толстого – улица Канатовская;
улица Новгородская – улица Ахтырская;
проезд Новгородский, тупик Новгородский – проезд Ахтырский;
переулок Новгородский 1-й – переулок Ахтырский 1-й;
переулок Новгородский 2-й – переулок Ахтырский 2-й;
улица Генерала Родимцева – улица Героев Мариуполя;
улица Пушкина – улица Николая Садовского;
переулок Пушкина – переулок Николая Садовского;
улица Радищева – улица Атамана Гордиенко;
улица Саратовская – улица Волновахская;
улица Тульская – улица Бучанская;
улица Ушакова – улица Святослава Храброго;
переулок Халтурина – улица Учительская.
Кроме того, власти города намерены продолжать работу в этом направлении.
Ранее в Ивано-Франковске также переименовали десятки улиц. Теперь некоторые из них будут носить названия в честь Героев Чернигова и Мариуполя.
Напомним, в городе Мукачево Закарпатской области переименовали улицу в честь Героя Украины Андрея Литуна. Он погиб в бою с русскими оккупантами.
Как сообщал OBOZREVATEL :
В столицы Литвы Вильнюсе появилась улица Героев Украины. На ней расположено только одно здание – посольство страны-оккупанта Российской Федерации.
В Латвии решили переименовать самые высокие небоскребы, знаменитые Z-Towers, расположенные в Риге. Причиной этого стал отрицательный символизм буквы Z, которую использовали российские оккупанты во время войны в Украине.
Бар "Путин" в Иерусалиме (Израиль) переименовали в "Зеленский" после полномасштабного вторжения России в Украину. Хозяин кафе Леон Тетерин сорвал старую вывеску 24 февраля, когда российские войска напали на всю территорию Украины.