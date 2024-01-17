В криворожском центре 'ЯМариуполь' оказали помощь от Фонда Рината Ахметова

Мариупольцы, живущие в Кривом Роге, продолжают получать продовольственную помощь от Фонда Рината Ахметова. Выдачи производятся в местном гуманитарном хабе "ЯМариуполь".

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Осенью прошлого года в центры поддержки Ямариуполь, функционирующие в 16 городах Украины, поступило 20 тысяч продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова. В составе каждого – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и подсолнечное масло.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.