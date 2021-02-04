В Кривом Роге у матери забрали 15-летнюю дочь, которая весила 9 кг

В Кривом Роге на Днепропетровщине правоохранители забрали у матери заморенную голодом дочь-инвалида, которая в 15 лет весила всего 9 килограммов.

Об этом сообщил "34 канал". Семья уже давно находилась на учете у социальных служб (чтобы посмотреть видео, докролльте новость до конца).

Девочка, которая болеет церебральным параличом, не умеет ни говорить, ни ходить и имеет синдром Дауна, жила в квартире вместе с 47-летней матерью и старшей сестрой. Как рассказали журналистам соседи, в доме была полная антисанитария, долгое время здесь отсутствует свет и тепло.

"Как откроют окно, то вообще невозможно здесь ходить. Воняет очень сильно. У матери был сожитель, они выпивали, курили вместе ", – рассказала соседка Светлана Украинец.

В семье никто не работал, все жили за счет социальных выплат по инвалидности.

Соцслужба передала девочку врачам, ей оказали необходимую помощь.

"Сейчас состояние ребенка удовлетворительное, он получает лечение, угрозы жизни нет. Девочка ест самостоятельно, без всяких внутривенных ", – уточнил медицинский директор по хирургической помощи больницы № 8 Ярослав Войтенко.

В местной службе по делам детей рассказали, что часто посещали семью, заставляли мать отдать дочь на реабилитацию, но та не соглашалась.

Поэтому впоследствии, поскольку ситуация не улучшалась, было решено направить обращение в суд, чтобы забрать ребенка у горе-матери, сообщил начальник службы по делам детей Ингулецкого района Сергей Совенко.

По словам врачей, пациенты с таким диагнозом, как у изъятой из семьи девочки, требуют усиленного ухода и полноценного питания. В частности, нужны массажи, прогулки, лечебная физкультура.

"При таком критически низком весе возникают очень глубокие, часто непреодолимые проблемы и со стороны желудочно-кишечного тракта, и нервной системы, эндокринной системы", – рассказала гастроэнтеролог ОКБ им. И. Мечникова Ольга Мосенцева.

Сейчас семьей занимается местная прокуратура.

"В Ингулецкий районного суда подано исковое заявление об изъятии ребенка без лишения родительских прав с целью устройства в специализированное учреждение", – сообщила прокурор Криворожской местной прокуратуры №1 Татьяна Кондратенко.

Судебное заседание по делу запланировали на следующей неделе, в прокуратуре отметили, что за невыполнение родительских обязанностей матери девочки грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Винницкой области неуравновешенный молодая мать на глазах дочери убила собственного 5-летнего сына.

Местные жители говорят, что за женщиной замечали странные вещи, но никогда не думали, что дойдет до такого.