В Кривом Роге лжеэкологи терроризировали ряд предприятий: прикрывались общественной деятельностью

В Кривом Роге лжеэкологи под прикрытием общественной деятельности терроризировали ряд предприятий. Самый большой скандал – с нападками на "Арселор Миттал" – бюджетообразующее предприятие города.

Об этом сообщается в журналистском расследовании "Стоп коррупции". Как рассказали в "Арселор Миттал", у них пытались отсудить 80 млн грн, говорится в сюжете "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Юристы компании заявили, что сначала предприятие обвиняли в экологических проблемах, а затем подстрекали горожан обращаться в суд. Каждый истец мог получить по 1 млн грн, 20% из которого должен был отдать лжеэкологам под руководством экс-прокурора города.

Видео дня

"Фактически, создав проблему, госпожа Никульникова начала искать людей, каким образом с помощью общественности и людей создать предприятию проблемы", – рассказала юрист адвокатского объединения "Финекс" Ольга Марченко.

Кроме того, как указывают юристы, псевдоактивисты подстрекали общественность и проплачивали митинги против предприятий. В конце концов, все сводилось к требованию откупных. Именно вымогательства денег – один из главных признаков так называемого екорейдерства.

"Это очень легко отличить. Если к владельцам предприятия и к менеджменту предприятия ставятся противоправные требования, что там с тебя 10% в уставном капитале, или у тебя там определенная сумма средств – с тебя 100, 10, 20 тысяч долларов – это уже вымогательство. И это первый признак того же экорейдерства, или просто вымогательства под предлогом экологических тем", – объясняет партнер адвокатского объединения Иван Проданик.