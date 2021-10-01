В Кривом Роге экорейдеры годами блокировали предприятия: СМИ рассказали о схеме

Несколько лет подряд предприятия в Кривом Роге страдали от псевдоэкологов. Так называемые активисты блокировали их работу многочисленными проверками и судебными производствами, которые открывали по фальшивым жалобам.

Как выяснили расследователи "Стоп коррупции", схемы всегда были одинаковыми. Как рассказал главный инженер ООО "Рудомайн" Сергей Генкуленко, на предприятие начали писать жалобы о якобы нарушениях, говорится в сюжете "5 канала".

"От неравнодушных... с активной гражданской позицией людей. Люди с непонятными адресам в Кривом Роге, которые никакого отношения к нашему предприятию не имеют, и даже на местности, где оно расположено, начали писать бумаги о, скажем так, о каких-то нарушениях в нашей деятельности", – отметил он.

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Как говорят юристы, переговоры с экорейдерами – невозможны, они постоянно будут искать повод, чтобы снова атаковать предприятие.

"Если даже вопрос или проблема на производстве – ты ее устранил, закупилось оборудование, модернизировалось абсолютно все. Через неделю-две опять начнется еще какая-то требование... Поэтому вопрос в противоправности таких требований", – объяснил партнер адвокатского объединения Иван Проданик.

В то же время такие псевдоактивисты упорно не замечают реальных экологических проблем, отмечают юристы. Например – катастрофическое уменьшение ресурсов питьевой воды или рекордное загазованность воздуха автотранспортом.