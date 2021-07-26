В Кременчуге состоялась памятная Хода имени убитого экс-мэра Олега Бабаева

В Кременчуге состоялась Хода памяти экс-мэра Олега Бабаева, убитого 26 июля 2014 года. Накануне годовщины убийства на улицы города вышло около 3 тыс. человек, чтобы почтить память "народного мэра", как Бабаева до сих пор называют кременчужане.

Шествие, организованное друзьями и дочерью Олега Бабаева совместно с мэрией города, началось у памятной стелы, установленной на месте убийства. Пройдя по улицам города, участники памятного шествия вспоминали Олега Бабаева, его дела, которые всегда и во всем имели несомненный успех, и легкую удачу. Завершилась Хода памяти в сквере, названном в честь "народного мэра".

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"7 лет назад не стало моего друга Олега Бабаева. Человека большой души и больших достижений. Все, кто был с ним знаком, подтвердят, что он был лучшим! Люди, виновные в его смерти, все равно будут наказаны! Все причастные, от исполнителей до заказчиков. 7 лет судов до сих пор ни к чему не привели. Но справедливость восторжествует! Я в это верю", – написал на своей странице в сети Facebook президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, который дружил с Бабаевым.

Напомним, 26 июля 2014 в Кременчуге убили мэра Олега Бабаева. Две пули попали в автомобиль, одна - в грудь Бабаева, от полученных травм он скончался на месте. В городе было объявлено четырехдневный траур.

В начале сентября 2014 были задержаны подозреваемые в убийстве. В феврале 2015 года в Кобеляцком райсуде начался суд над обвиняемыми, но с тех пор дела рассматривались многими судами Полтавщины, однако приговор до сих пор не вынесен, виновные в убийстве не наказаны.