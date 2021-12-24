В Кременчуге 'Большая стройка' реконструировала приемное отделение больницы интенсивного лечения

В Кременчуге Полтавской области в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершилась реконструкция приемного отделения больницы интенсивного лечения "Кременчугская". После обновления отделение стало многопрофильным, сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

В новом отделении будет проводиться текущая диагностика, оказываться неотложная помощь, и при необходимости будут делать экстренные хирургические операции.

"Мы построили по области сельские амбулатории, большинство из которых уже заработали. Запустили телемедицину, обновили парк карет скорой помощи областной службы 103, ремонтируем приемные отделения в опорных больницах области, одним из которых является и приемное отделение больницы интенсивного лечения "Кременчугская"", – рассказал глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

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Для приемного отделения было закуплено новое современное оборудование. Все помещения отделения по европейскому протоколу разделены на три зоны – "зеленую", "желтую" и "красную".

В "зеленой" зоне расположены холл, раздевалка, душевые для персонала, смотровая и гипсовая комнаты. "Желтая" зона диагностическая, здесь расположены рентгенологический и эндоскопический кабинеты, УЗИ, компьютерный томограф и операционная для несложных хирургических вмешательств.

В "красной" зоне оборудована противошоковая палата интенсивной терапии. Если этого потребует дальнейшее лечение, из "красной" зоны пациентов будут направлять в большую операционную.

В ходе реконструкции приемного отделения была также обустроена прилегающая территория. Здесь отремонтировали дорогу для въезда автомобилей скорой помощи, оборудовали парковочные карманы, уложили тротуарную плитку и разбили газоны.

В ближайшее время приемное отделение будет введено в эксплуатацию.

Напомним, всего с начала реализации программы Владимира Зеленского "Большая стройка" было отремонтировано и построено более 200 приемных отделений опорных больниц и 600 сельских амбулаторий.