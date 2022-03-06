В Краматорске крылатая ракета попала в жилые дома: есть погибшие, много раненых. Фото

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Российские оккупанты ударили с воздуха по жилым многоэтажным домам в Краматорске Донецкой области. В результате погибли два человека, сообщается также о большом количестве раненых.

Данными поделился в Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Под огонь попали дома по бульвару Краматорский. Больше всего пострадали номера 24, 18, 18-А, 21 и 15.

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Точное количество погибших и раненых устанавливается. Пострадавшим предоставили помощь медики.

Пока нет выводов специалистов, какое именно оружие было применено. По предварительным данным, речь идет о крылатой ракете, подобной той, которую Вооруженные силы Украины сбили над Краматорском.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия использовала 90% крылатых ракет в войне против Украины, но остались еще много "Искандеров".

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