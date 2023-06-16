В Краматорск привезли проднаборы от Фонда Рината Ахметова: где получить

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставили в Краматорск Донецкой области 4 тысяч продуктовых наборов. В настоящее время их начали получать наиболее уязвимые категории граждан.

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Об этом сообщили в Фонде Рината Ахметова.

В каждом наборе – питательные продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".