В Константиновке и Славянске продолжили выдачу проднаборов для переселенцев из Бахмута от Фонда Рината Ахметова

Битва за Бахмут продолжается. Мирные люди были вынуждены эвакуироваться оттуда в разные уголки Украины. Выдача гуманитарной помощи для бахмутян от Фонда Рината Ахметова продолжается в Константиновке и Славянске.

Видео дня

Всего Фонд передал в этот регион почти 4 тысячи наборов с продуктами первой необходимости.

В наборах — макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. То есть питательные продукты, которые можно долго хранить.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 221 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".