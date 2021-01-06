В клинике в Киеве подтвердили вакцинацию от коронавируса вип-клиентов
Сотрудница киевской клиники Mediland подтвердила, что на базе учреждения проводят подпольную вакцинацию от коронавируса для вип-клиентов.
Об этом работница Mediland сказала журналистке издания "Страна", которая общалась с ней под видом клиентки (чтобы послушать аудио, доскролльте страницу до конца).
Заявляется, что вакцинацией занимается отдельная фирма, которая арендует в клинике помещение.
"Действительно, у нас делают вакцину от коронавируса. Но этим занимаются другие доктора, которые сюда приходят именно для вакцинации. Это не просто врачи, это целая фирма, которая занимается вакцинами", – рассказали журналистам в Mediland.
Сотрудница также заверила, что от клиентов, получивших прививки, жалоб не поступало, а вакцинированных было уже "очень много".
"Очень много людей уже было на вакцинации и с ними все нормально. Все ушли живые, здоровые и в хорошем настроении. Ничего плохого не слышала. Иначе все бы уже об этом знали все. Можете не беспокоиться. Тут все нормально. В плане побочных явлений никто ничего не обнаружил. Это 100%", – сказала женщина.
В то же время, по телефону администраторы на прямые вопросы о возможности вакцинации не отвечают. Сотрудники клиники утверждают, что об этом им ничего не известно.
Источник видео – Telegram-канал "Политика Страны":
Напомним, схему незаконного ввоза на территорию Украины вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech из Тель-Авива раскрыл OBOZREVATEL. Издание в партнерстве с израильским агентством по борьбе с международным финансированием терроризма и коррупции I-AML расследует факты вакцинирования "избранных" в Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О том, что некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Киеве, заплатив за два укола по 2,5-3 тысячи евро, написал глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.
По его информации, 29 или 30 декабря чартерным бортом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Министерство здравоохранения и сотрудники Министерства внутренних дел изучат информацию о возможной подпольной вакцинации.
Президент Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса.