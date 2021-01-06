В клинике в Киеве подтвердили вакцинацию от коронавируса вип-клиентов

Сотрудница киевской клиники Mediland подтвердила, что на базе учреждения проводят подпольную вакцинацию от коронавируса для вип-клиентов.

Об этом работница Mediland сказала журналистке издания "Страна", которая общалась с ней под видом клиентки (чтобы послушать аудио, доскролльте страницу до конца).

Заявляется, что вакцинацией занимается отдельная фирма, которая арендует в клинике помещение.

"Действительно, у нас делают вакцину от коронавируса. Но этим занимаются другие доктора, которые сюда приходят именно для вакцинации. Это не просто врачи, это целая фирма, которая занимается вакцинами", – рассказали журналистам в Mediland.

Сотрудница также заверила, что от клиентов, получивших прививки, жалоб не поступало, а вакцинированных было уже "очень много".

"Очень много людей уже было на вакцинации и с ними все нормально. Все ушли живые, здоровые и в хорошем настроении. Ничего плохого не слышала. Иначе все бы уже об этом знали все. Можете не беспокоиться. Тут все нормально. В плане побочных явлений никто ничего не обнаружил. Это 100%", – сказала женщина.

В то же время, по телефону администраторы на прямые вопросы о возможности вакцинации не отвечают. Сотрудники клиники утверждают, что об этом им ничего не известно.

Источник видео – Telegram-канал "Политика Страны":

Напомним, схему незаконного ввоза на территорию Украины вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech из Тель-Авива раскрыл OBOZREVATEL. Издание в партнерстве с израильским агентством по борьбе с международным финансированием терроризма и коррупции I-AML расследует факты вакцинирования "избранных" в Украине.

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