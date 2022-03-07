В Киевской области заработал Центр волонтеров и координации

При Киевской областной военной администрации начал функционировать Центр волонтеров и координации, призванный оказывать помощь жителям области в условиях борьбы с российскими оккупантами. Об этом сообщается на странице главы Киевской ОВА Алексея Кулебы в Telegram.

Одной из главных задач работы Центра является общая помощь жителям области во избежание гуманитарной катастрофы, которую активно пытаются создать российские захватчики.

"Задача – объединить тех небезразличных украинцев, в частности, жителей Киевщины, кто может оказывать посильную помощь другим. Мы способны помочь себе в том гуманитарном кризисе, который распространяется по региону", – сообщил Кулеба.

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Глава военной администрации призывал к максимальному единению всех жителей области, ведь каждый может помочь – от эвакуации до информационной работы.

"Каждый из вас может оказаться полезным на своем фронте: помочь с эвакуацией, оказать медицинскую помощь или проконсультировать тех, кто не может попасть к врачу или юристу. Также наши информационные материалы мы будем переводить на жестовый язык", – говорится в сообщении.

Связаться с центром и предложить собственную помощь волонтеров можно по телефону: +380442861469. Также принимаются сообщения в Facebook и Telegram.