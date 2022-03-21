В Киевской области украинские защитники уничтожили артиллерийскую позицию оккупантов. Фото

София Закревская
Общество
1 минута
15
В Киевской области украинские защитники уничтожили артиллерийскую позицию оккупантов. Фото
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Украинские военнослужащие в воскресенье, 20 марта, ликвидировали в Киевской области артиллерийскую позицию российских оккупантов. Было уничтожено немало вражеской техники.

Точными ударами украинские воины обезвредили вооружение агрессора, часть сгорела дотла. Фото опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Теперь у российских захватчиков стало меньше на одну реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Кроме того, ВСУ уничтожили несколько грузовиков обеспечения "Урал" и командно-штабную машину (КШМ) на базе МТ-ЛБ.

Видео дня
Техника врага сгорела дотла.
Разбита артиллерийская позиция оккупантов.
Разбитый грузовик врага.
ВСУ уничтожили позицию оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают беспощадно бомбить украинский Мариуполь. Однако защитники города 20 марта нанесли врагу потери и уничтожили не менее 4 танков, несколько БТРов и большое количество пехоты оккупационной армии.

Обращение коллектива OBOZREVATEL.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!

Потери России в войне с УкраинойВторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022военная техникаРоссия - страна-агрессорstopwar