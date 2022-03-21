В Киевской области украинские защитники уничтожили артиллерийскую позицию оккупантов. Фото

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Украинские военнослужащие в воскресенье, 20 марта, ликвидировали в Киевской области артиллерийскую позицию российских оккупантов. Было уничтожено немало вражеской техники.

Точными ударами украинские воины обезвредили вооружение агрессора, часть сгорела дотла. Фото опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Теперь у российских захватчиков стало меньше на одну реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Кроме того, ВСУ уничтожили несколько грузовиков обеспечения "Урал" и командно-штабную машину (КШМ) на базе МТ-ЛБ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают беспощадно бомбить украинский Мариуполь. Однако защитники города 20 марта нанесли врагу потери и уничтожили не менее 4 танков, несколько БТРов и большое количество пехоты оккупационной армии.

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