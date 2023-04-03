В Киевской области супруги отметили 75-летие совместной жизни: это второй рекорд самого продолжительного брака в Украине. Фото

В Киевской области супруги Прасковья и Василий Кириченко из села Кухари установили рекорд Украины по продолжительности брака. Пара счастливо живет вместе уже 75 лет и 22 февраля отметила вторую бриллиантовую свадьбу.

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Сейчас Прасковье 92 года, а ее мужу Василию – 96. О них рассказала руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Они познакомились в юном возрасте, когда Прасковье было всего 14 лет, а Василию 17. Знакомство их произошло в землянке во время Второй мировой войны, когда их село только что освободили от немецких захватчиков.

А обручились уже после войны – в 1948 году. Параске на тот момент исполнилось 17 лет, а ее жениху Василию 21. Впоследствии у них родилась дочь Надежда.

По словам дочери, за всю свою жизнь папа с мамой ни разу не ссорились.

"Может, и ссорились без меня, но я за 75 лет ни разу не слышала", - рассказала Надежда.

Супруги всю свою жизнь прожили в селе Кухари Киевской области. Сегодня они уже двое внуков, четверо правнуков, а во время современной войны дождались и двух праправнуков. Все их внуки и правнуки живут в США. С родителями живет дочь с мужем.

Прасковья во Второй мировой потеряла своего отца – он партизанил и попал в плен к фашистам. Его вместе с другими партизанами сожгли заживо.

То, что им придется пережить еще одну войну, даже представить не могли. Их деревню прицельно расстреливали уже современные фашисты – русские. Когда оставаться дома уже было опасно, дочь с мужем вывезли стариков из-под обстрелов во Львов.

Дом уцелел, но тот дом, в котором когда-то Василий с Параской начинали свою общую жизнь, оккупанты уничтожили.

В мае прошлого года Кириченко вернулись в родную деревню и "вторую бриллиантовую" годовщину бракосочетания отпраздновали дома.

Эксперты Национального реестра рекордов Украины сообщают, что предыдущий рекорд в Украине установила супружеская пара Макаренко из Винницы, которая на сегодняшний день в браке уже 71 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруги из Эквадора прожили в браке 79 лет, пара попала в книгу рекордов Гиннесса как старейшая замужем пара в мире.