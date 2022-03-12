В Киевской области бойцы терробороны уничтожили технику оккупантов. Фото

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Возле села Скибин Киевской области бойцы 112 Отдельной Бригады терробороны уничтожили технику оккупантов. Россияне потеряли БМП, БТР, новейший бронированный автомобиль и 2 танка.

Об этом 12 марта сообщило Министерство обороны Украины на официальном Telegram-канале.

Также отмечается, что оккупанты понесли потери и среди личного состава. Во время боя военные ВСУ использовали украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна".

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что кремлевские войска продолжают нести большие потери в войне с Украиной. Каждый день ВСУ уничтожают технику противника, все больше бойцов РФ сдаются в плен.

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