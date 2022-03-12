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В Киевской области бойцы терробороны уничтожили технику оккупантов. Фото
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Возле села Скибин Киевской области бойцы 112 Отдельной Бригады терробороны уничтожили технику оккупантов. Россияне потеряли БМП, БТР, новейший бронированный автомобиль и 2 танка.
Об этом 12 марта сообщило Министерство обороны Украины на официальном Telegram-канале.
Также отмечается, что оккупанты понесли потери и среди личного состава. Во время боя военные ВСУ использовали украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что кремлевские войска продолжают нести большие потери в войне с Украиной. Каждый день ВСУ уничтожают технику противника, все больше бойцов РФ сдаются в плен.
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