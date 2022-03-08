В Киево-Печерской Лавре избили журналиста из-за вопроса о войне Путина в Украине. Видео

В Киево-Печерской лавре напали на журналистов "Слідство.інфо", которые спрашивали у представителей духовенства об их отношении к России и войне, которую она развязала против Украины.

Об этом сообщается на сайте расследователей. В частности, журналист пытался узнать мнение о стране-агрессоре у настоятеля Лавры митрополита УПЦ МП Павла, однако тот всячески избегал ответа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Мужчина, предположительно помощник, который находился возле настоятеля, начал в агрессивной манере требовать от журналистов не снимать. Затем он взял палку и напал на репортера Дмитрия Реплянчука.

Несколько мужчин, которые наблюдали за происходящим на территории Лавры, также угрожали и преследовали журналистов.

Съемочная группа покинула Лавру и вызвала полицию. Журналист получил ушиб ноги от удара палкой.

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