В Киеве выберут лучшего шоколатье Украины

21 января состоится национальный этап World Chocolate Masters в Украине. Три выдающихся шеф-кондитера поборются за право представлять страну на международном финале в Париже. Прямая трансляция будет доступна по ссылке с 8:00 по киевскому времени.

World Chocolate Masters™ (WCM) — ведущий международный конкурс шоколатье и шеф-кондитеров, посвященный их творческим представлениям о роли шоколада в кондитерском мире и гастрономии будущего. Проводится при поддержке французского бренда шоколада для кондитеров Cacao Barry, принадлежащего компании Barry Callebaut. Украина впервые участвует в конкурсе, так что событие обещает стать знаковым для всех кондитеров страны.

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Украинский отборочный этап WCM состоится в кулинарной студии Chef University компании Best Way Foods, эксклюзивного дистрибьютора Barry Callebaut и других производителей ингредиентов для Food Service и пищевой промышленности в Украине.

Главная тема WCM в 2021 году — #TMRW, или Tomorrow. Участники должны будут отразить свое видение будущего кондитерского искусства, используя собственную оригинальную технику приготовления кулинарных шедевров и современное профессиональное оборудование.

За победу в Украине поборются:

Олег Ивженко, экс-шеф-повар Fairmont Grand Hotel. Семён Постолов, шеф-кондитер Vanil Café. Антон Штыпа, шеф-кондитер Bassano.

Каждый участник должен продемонстрировать мастерство на протяжении пяти этапов:

1. #DESIGN — разработать и реализовать интригующий дизайн шоколадной скульптуры с применением минимум шести техник на основе фирменного элемента конкурса — букв #TMRW.

2. #TASTE — создать шоколадные пирожные с использованием трех текстур, а также шоколада Cacao Barry, фруктов и ингредиента местного производства.

3. #SNACK — приготовить шоколадные снеки для быстрого перекуса из полностью растительных ингредиентов.

4. #BONBON — создать формованные шоколадные конфеты из натуральных ингредиентов.

5. #YOU — представить концепцию шоколада будущего, которая объединит все приготовленные в течение дня десерты.

Победителя выберет жюри: кондитер-художник и бренд-амбассадор Cacao Barry Нина Тарасова; шеф-кондитер Bakehouse Confectionery Дмитрий Колесников; шоколатье и международный консультант Андрей Дубовик; шеф-кондитер Динара Касько.

Специально приглашенный гость конкурса — Филипп Маран, руководитель Академий Шоколада Barry Callebaut в Восточной Европе, Ближнем Востоке и Африке.

Председатель жюри: шоколатье и амбассадор Cacao Barry, совладелец JEM® Евгения Петренко.

"Впервые украинские шоколатье получили возможность участвовать в чемпионате мира по шоколаду World Chocolate Masters. Для нас это большая честь — стать на одну ступень с нашими коллегами во всем мире, — комментирует Евгения Петренко. — Все участники — достойнейшие представители своей профессии в украинском кондитерском искусстве, которые смогут в дальнейшем представить нашу страну на мировом уровне в финале конкурса. Для них это прекрасная возможность показать себя, вывести свою карьеру на новый уровень и свои гастрономические идеи — на новые высоты. То, что показывают участники, становится трендом кондитерской индустрии и вдохновляет коллег".

Все этапы конкурса в прямом эфире покажет WCM Ukraine на своем YouTube-канале. Начало трансляции — 21 января в 8:00 по ссылке.

Спонсорами национального этапа конкурса стали: Kenwood — ведущий мировой бренд кухонных машин, компания "Форвард" — эксклюзивный дистрибьютор брендов Silikomart и Forest — профессионального инвентаря для кондитерского производства, а также компания METRO — выбор профессионалов, наиболее специализированный ассортимент для клиентов HoReCа.