В Киеве ветеран АТО пробежал дистанцию в военной амуниции весом более 30 килограммов

3 октября на мероприятии "Новая почта полумарафон. Киев" появился неожиданный участник – бегун в военном снаряжении. Забег, который преодолел ветеран российско-украинской войны Леонид Остальцев, посвятили украинским военным, которые уже 7 лет ежедневно преодолевают "марафоны" на фронте.

Сам Остальцев поделился своей историей, отметив, что забег стал для него способом вспомнить всех, кто сейчас защищает Украину на фронте, сообщила пресс-служба "Новой почты".

"В 2014-2015 годах я служил на Донбассе как пехотинец. Ежедневно с собратьями мы преодолевали расстояния и выполняли боевые задачи, не зная, что нас ждет впереди. Комплектация бойца довольно тяжелая: это и бронежилет, и оружие, и боеприпасы. В общем вес может превышать 30 килограммов", – поделился воспоминаниями Леонид Остальцев.

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""Самый тяжелый забег", который я преодолел, безусловно, не сравнится с испытаниями на войне. Но для нас это способ напомнить о ребятах, что сейчас на фронте делают все, чтобы мирные забеги могли проводить в Киеве и других свободных местах Украины", – подчеркнул ветеран.

Герой "Самого тяжелого забега" Остальцев пошел добровольцем в регулярную армию в 2014-м, сразу после вторжения российских войск. Служил в составе 30-й бригады, в первом батальоне. После возвращения с фронта создал бизнес, в который трудоустраивает ветеранов и помогает им адаптироваться к гражданской жизни.

Забег длиной 10 километров Леонид посвятил своему погибшему другу Алексею Буслаеву, пулеметчику 30-й отдельной механизированной бригады, который погиб 6 февраля 2015 года вблизи Дебальцево.

"Новая почта" с начала конфликта на Востоке выражает активную социальную позицию: компания начала социальный проект "Гуманитарная почта Украины", в рамках которого бесплатно доставляет на восток грузы от волонтерских организаций, запустила программу реабилитации украинских военных, обустроила КПП в городе Счастье Луганской области.

"Забеги "Новой почты" собирают десятки тысяч людей и имеют мощное освещение со стороны СМИ. В то же время новости о фронте все реже обсуждают, потому что каждый год мы все больше привыкаем к войне", – рассказывает директор по управлению репутацией и маркетингом "Новой почты" Елена Плахова .

"Для нас "Самый тяжелый забег" – это возможность привлечь внимание к тем, кому мы обязаны возможностью проводить забеги. Способ сказать украинским военным "Спасибо, мы все видим и очень ценим!" И привлечь к этой волне благодарности всю Украину. А уже со следующего понедельника, 11 октября, в отделениях "Новой почты" вы сможете подписать открытку со словами благодарности и поддержки для украинских военных, и их пришлют на фронт", – сообщила Плахова.