В Киеве создали координационный штаб для обеспечения горячей едой: как помочь

С 5 марта в столице приступил к работе координационный центр продовольственной защиты оборонного Киева (КЦПЗ). Его цель – обеспечить горячим питанием бойцов украинской армии, территориальной обороны, работников критической инфраструктуры, пациентов больниц, жителей специализированных домов пребывания, гражданского населения, детей и инвалидов.

Каждый день волонтеры штаба будут доставлять около двух тысяч продовольственных наборов и пяти тысяч горячих обедов всем, кто нуждается в помощи. На десятках кухонь готовят еду с самого утра, параллельно получая заказы, формируют списки, отрабатывают логистику, ориентируясь на информацию об обстрелах.

"КЦПЗ это мощная система, которая работает настолько слаженно, что трудно поверить, что эти люди не знали друг друга до этого. Мы – семья!", – говорится в сообщении штаба.

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К организации уже присоединились более 40 успешных людей, среди которых владельцы ресторанов и кейтеринговых компаний, предприниматели, общественные деятели, водители с личным автотранспортом, пиарщики, менеджеры разных уровней и квалификации. Каждый день участников становится больше.

Штаб призвал всех, кто хочет поддержать инициативу, присоединиться к добровольцам. Помощь нужна разная: финансовая, информационная, помощь с топливом, оборудованием, логистикой. Также штаб ищет рядовых граждан, готовых делать еду у себя дома и кормить соседей, нуждающихся в помощи.

"Каждый из нас не остался в стороне, мобилизовав все силы, все ресурсы, все знакомства, мы все стали одним единственным организмом, который действие слаженно, мозги которого работают с бешенной скоростью. А еще у нас есть сильная поддержка всего мира и те, кто раньше мало знал о нашей стране, вышел поддержать нас! Украинцы очень мирная и добрая нация, мы этого никогда не забудем. Присоединяйтесь к нам! Вперед к нашей победе!" – призывают организаторы штаба.

Контакты:

0681188131 (телеграмм) – если хотите помочь

0935031330 (телеграмм) – если нуждаетесь в помощи

Телеграмм-канал штаба:

https://t.me/pelmenchennel

Финансовая поддержка:

5363542017000119 ПриватБанк Кравченко Александр

5375414129320346 МоноБанк Кравченко Александр

Реквизиты SWIFT евро карты

Beneficiary (Бенефициар)

IBAN: UA213220010000026205326540334

Account No: 26205326540334

Receiver: KRAVCHENKO OLEKSANDR, 01001, Украина, c. Kyiv, ave. Volodymyra Maiakovskoho, строить. 26B, fl. 175

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City: KYIV, УКРАИН

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