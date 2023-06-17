В Киеве пройдет праздник для детей: организаторы предлагают осуществить 100 детских мечтаний

Благотворительная Организация МУР начнет праздновать свою годовщину 18 июня с 10.00 на локации "Круг Вдохновения" на ВДНХ и приглашает всех желающих присоединиться к празднику и осуществить 100 детских мечтаний. Вход бесплатный! Для взрослых и детей организаторы подготовили насыщенные музыкальные и развлекательные программы, а средства на детские мечты будут собирать с помощью аукциона и благотворительного розыгрыша.

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Регистрация на мероприятие здесь: http://surl.li/hyyui

БО МУР действовала с первых дней войны, как волонтерская инициатива, начатая украинским художественным сообществом. С первого дня МУР заботилась о помощи детям. В том числе с территорий, пострадавших от российского вторжения, детям-сиротам, детям из малообеспеченных и многодетных семей и детям-переселенцам. Сейчас, на свою годовщину БО МУР поставили своей целью осуществить 100 детских мечтаний, мечты творческих украинских детей из Донецкой и Луганской областей, из Мариуполя, Херсона, Днепра, Запорожья, Николаева. Чтобы они могли продолжать заниматься искусством, спортом, танцами и имели все необходимое для этого.

Марина Кошкина, известная украинская актриса и основательница МУР, рассказывает : “Дети очень классные! Я смотрю их видео, читаю мотивационные письма, приходящие каждый день. Вижу, как они всерьез настроены, как они хотят продолжать заниматься. Для меня это самое важное. Значит мы всей командой МУР недаром поддерживаем их в их намерениях. И у нас все получится, я в этом уверена. Да, нам всем сейчас тяжело. И военным на нуле, и пережившим оккупацию. Есть много тех, кто потерял вообще все. Дети чаще страдают больше не от того, что потеряли нечто материальное, а от того, что потеряли нечто духовное, эмоциональное. К примеру, возможность творить, заниматься спортом, заниматься музыкой. Это потеря цели своей жизни, которая была до полномасштабного вторжения. Мы работаем, чтобы они не сложили руки, не похоронили свою мечту. Это – главная цель нашего события"

На праздновании МУР 18 июня взрослых ждет:

Йога, арт-терапия, казацкие развлечения, выступления групп электро-фольк "Коло Дій", этно-рок DrymbaDaDzyga, перформанс #audioportrait от Юрия Звонаря, выступление Киевского Культурного Фронта Модератор программы - актер театра имени Франко Виталий Ажнов.

Программа для маленьких :

Сказка "Лисенок Хитрун" от режиссера Екатерины Лукьяненко, барабанный круг, казацкие развлечения, квесты, пузырчатое шоу и аквагрим.

За год своего существования БО МУР:

воплотили проект "Детские мечты", поддержав творческие мечты 20 детей. (Из последних: Маша Дворчук из Мариуполя получила синтезатор, а Маша из Северодонецка - профессиональную теннисную ракетку).

организовали 7 выездов к детям, попавшим под оккупацию - в Ясногородку, Глебовку, Федоровку, Сухолучье, Богданы, Ровы, Катюжанку, Дымер, Васильков, Жаботин, Лубенцы, Флярковку, Михайловку, Жаботин, Демидов, Чернигов - в модульный городок

провели 1 благотворительную выставку,

детский фестиваль,

2 благотворительные художественные ярмарки

и множество мастер-классов и фотосессий для детей,

начали проект МУР&КО - Культурно-образовательный центр на колесах, посетили с ним Черновцы, Чернигов, Дымер, Ирпень и Васильков

поддержали проект по ментальной поддержке от украинских психологов и психотерапевтов - волонтерскую инициативу "Небезразлично".

Instagram БО МУР.