В Киеве под обстрелом погибла журналистка российского издания The Insider Оксана Баулина: детали трагедии

Лилия Рагуцкая
Общество
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В Киеве под обстрелом погибла журналистка российского издания The Insider Оксана Баулина: детали трагедии
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Под Киевом российские оккупанты убили журналистку российского издания The Insider Оксану Баулину. Она выполняла редакционное задание, снимала последствия обстрела украинской столицы - и попала под ракетный удар оккупантов.

Кроме журналистки погиб еще один гражданский. Об этом сообщает The Insider.

"Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания. Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы", - сказано в публикации издания.

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Коллеги погибшей также напомнили, что до прихода в The Insider Оксана работала в "Фонде борьбы с коррупцией". После внесения организации в список экстремистских она вынуждена была уехать из России. В качестве корреспондента Оксана поехала в Украину, где успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.

Издание The Insider выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшей коллеги.

Редакция пообещала продолжить освещать войну в Украине, в том числе и такие военные преступления России как неизбирательные обстрелы жилых районов, где гибнут мирные жители и журналисты. В том числе - и в память о погибшей Оксане Баулиной.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия уже убивает и угоняет в Украине журналистов. Так, в Ирпене оккупанты расстреляли американских журналистов: убили корреспондента Time. А в Мелитополе россияне похитили четырех журналистов. Вскоре их отпустили.

А вот журналиста газеты "Новый день" Олега Батурина оккупанты держали в плену больше недели.

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