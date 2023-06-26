В Киеве переселенцы из Мангуша получили гуманную помощь от Фонда Рината Ахметова

В столице продолжаются выдачи продуктовых наборов для вынужденных переселенцев из Мангушской общины Мариупольского района. Фонд Рината Ахметова передал людям, которые сейчас проживают в Киеве, 1,5 тысяч продуктовых наборов.

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В каждом наборе — продукты, которые долго хранятся: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, печенье. А также консервированная фасоль, тушеное мясо и паштет.

До конца июня планируется передать более 30 тысяч наборов для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".