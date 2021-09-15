В Киеве патрульный заявил, что ему все равно, чей Крым. Видео

В столице Украины патрульный полицейский заявил, что ему все равно, чей Крым – украинский или русский. А своего личного "политического" мнения он не имеет, поскольку находится на работе.

Инцидент произошел еще в мае, но только недавно удалось идентифицировать сотрудника полиции. Об этом рассказал украинский общественный деятель Сергей Стерненко (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

В Киеве полицейский остановил женщину, которая ехала на машине с транзитными номерами. Она объяснила, что хочет получить крымские номера, поскольку сама из Крыма. А таких в наличии не было и пришлось ждать, пока они появятся.

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На что патрульный ей посоветовал оформить киевские номера и не мучиться.

Женщину это возмутило и она заявила, что хочет именно крымские номера, потому что Крым – это Украина. Она спросила у копа, какое его мнение по поводу того, чей полуостров.

Но тот ответил, что ему безразлично – Украина это или Россия. На повторный вопрос женщины он раздраженно заявил, что не имеет политического мнения, поскольку находится на работе.

"Но я думаю, что на самом деле мнение у него есть. Просто он боится говорить, что поддерживает оккупантов. Потому, что иначе человек, полицейский, тем более давно уже бы сказал, что Крым – это Украина", – отметил Стерненко.

По требованию женщины полицейский назвал свою фамилию, но очень неразборчиво. Несмотря на это его таки удалось идентифицировать, отметил Стерненко.

Это Лавицкий Виктор Николаевич, инспектор управления полиции города Киева, зарегистрированный в с. Слободка Новгород-Северского района Черниговской области. Если верить его декларации, то он живет на улице и не имеет ничего, кроме заработной платы.

В Нацполиции пока никак не прокомментировали инцидент.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин назвал оккупацию Крыма главной вехой России за последние двадцать лет.