В Киеве отреставрировали фасады Консерватории на Майдане Незалежности. Фото

В Киеве завершились реставрационные работы Национальной музыкальной академии имени П.И. Чайковского, расположенной на Майдане Независимости. Восстановление фасадов проводилось по программе "Большая реставрация", являющейся частью инфраструктурной программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Киевская музыкальная академия считается одной из старейших в Европе. Она была основана в 1863 году и через год отметит свое 160-летие. Юрий Голик в Facebook разместил красочный фоторепортаж с видами обновленной Консерватории.

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Консерватория ежегодно входит в число лучших музыкальных учебных заведений мира, однако само здание долгое время находилось в аварийном состоянии.

Реставрационные работы фасада, выходящего на улицу Крещатик, начались здесь еще в прошлом году после включения объекта в программу "Большая реставрация" и были завершены к 30-й годовщине Независимости Украины. Для Консерватории они стали первыми работами такого масштаба за последние 63 года.

Теперь же завершилась реставрация фасада и учебного корпуса, выходящего на улицу Городецкого.

Следующие этапы реставрации предусматривают замену внутренних коммуникаций и восстановительные работы в учебных классах и залах Консерватории.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в течение трех лет по программе "Большая реставрация" планируется восстановить около 150 объектов исторического и культурного наследия Украины.