В Киеве массово почтили украинских добровольцев. Фото

В Киеве прошли мероприятия по случаю Дня украинского добровольца.

У памятника Украинскому добровольцу состоялись торжества с участием ветеранов АТО/ООС, участников добровольческих батальонов, замглавы КГГА Марины Хонды и руководства Деснянского и Днепровского районов. Об этом сообщили в КГГА.

Вместе участники мероприятия возложили цветы и приняли участие в поминальном молебне по погибшим. Также добровольцам вручили благодарности от киевского городского головы Виталия Кличко.

"В 2014 году, сразу после победы Революции Достоинства, наша страна столкнулась с новой угрозой – российской агрессией. Тогда первые добровольцы отправились на войну прямо с Майдана. Именно они положили начало добровольческого движения, который в самые сложные времена остановил агрессора. Всего же около 3200 киевлян по зову сердца отправились на войну в составе добровольческих батальонов. Некоторые из них, к сожалению, погибли. Я искренне благодарю ветеранам, которые приняли на себя первый удар и с достоинством выстояли. И светлая память погибшим героям, ведь они живые, пока мы их помним", – сказала Марина Хонда.

Также на Михайловской площади состоялось чествование мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Это мероприятие организовали "Правый сектор" и "Музыкальный батальон". Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

Организаторы напомнили о том, что именно 14 марта 2014 прямо с Майдана ушли на подготовку первые добровольцы на базу в Новых Петровцах. После этого они направились на войну, которую развязала Россия на Донбассе.

"Стоит также вспомнить волонтеров, которых можно поздравить в этот день. Именно благодаря их преданности добровольческие батальоны получали то, что помогало защищать Украину. На фронт привозили все: от бронежилетов до носков и картофеля", – отметили организаторы мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта отмечается День украинской добровольца. В этот день 2014 первые 500 активистов Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новых Петровцах под Киевом, чтобы сформировать первый добровольческий батальон.