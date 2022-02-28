В Киеве и Харькове слышны взрывы: ВСУ держат оборону и дают отпор оккупантам. Видео

Около 4 часов утра понедельника 28 февраля на территории Киева и Харькова снова раздаются взрывы. Как сообщают очевидцы в обоих городах, слышны также звуки украинской ПВО.

В социальных сетях местные жители публиковали видео, на которых слышны громкие звуки взрывов и стрельб.

Как отмечается, в Харькове идут обстрелы аэропорта и жилых кварталов города. "Стреляют по аэропорту, слышны звуки истребителей. Летают ракеты", – пишет Telegram-канал "Харьков 1654".

Откуда слышны взрывы в Киеве пока что достоверной информации нет. Сам факт подтвердили в Госспецсвязи. Там отметили, что до этого в течение нескольких часов в украинской столице было спокойно.

Видео дня

Напомним, россияне в ночь с 26 на 27 февраля нанесли ракетный удар по Василькову, что под Киевом, загорелась нефтебаза. Однако удалось спасти десятки вагонов с дизтопливом и газом. Харьков минувшей ночью также оказался под мощными обстрелами российских оккупантов. Враг увеличил интенсивность огня, взрывы не смолкали долгое время. Оккупанты били именно по жилым кварталам города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сторону Украины из Беларуси вылетели истребители. Местные жители зафиксировали минимум два борта. Звук двух истребителей удалось зафиксировать над городом Жлобин Гомельской области.

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