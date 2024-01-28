В Киеве дети-переселенцы из Мариуполя продолжают получать зимние поздравления от Фонда Рината Ахметова

По словосочетанию "ребенок-переселенец" – судьбы тысяч юных украинцев, вынужденно покинувших родные дома. Многие сейчас живут в сложных обстоятельствах. Фонд Рината Ахметова поддерживает этих детей в разных уголках страны. Поздравления с зимними праздниками получают дети из Мариуполя, проживающие в Киеве.

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Во время Новогодней акции-2023 Фонд Рината Ахметова поздравил более 81 тысячи детей, в частности:

– 10 интернатах, эвакуированных из Донецкой области;

– 50 детских домах семейного типа;

– 17 центров "ЯМариуполь"

– всех действующих в Украине.

Также подарки получили малыши в "Зеленом центре Метинвест Запорожья", дети, которыми занимается Донецкая областная государственная администрация, юные участники других проектов Фонда; победители конкурсов "Звонок Святому Николаю" и "Письмо Святому Николаю"; всеукраинского конкурса эссе "Моя Украина".

Поддержка детей не ограничивается праздниками. В течение всего года Фонд реализует образовательные, оздоровительные, психологические, мотивационные проекты, которые помогают ребятам получить полезные навыки и выровнять эмоциональное состояние.

Подробности — на сайте: https://akhmetovfoundation.org/news