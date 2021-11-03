В Киеве 'антивакцинаторы' развернули автомобиль с бочкой: заподозрили в диверсии. Фото

Во время митинга протеста так называемых антивакцинаторов в Киеве с перекрытием автомобильного движения, участники прибегали к предельно радикальным мерам. В частности, водитель, который провозил у себя в кузове бочку, был остановлен и отправлен назад.

Об этом сообщили журналисты УНИАН, в объективы камер которых попал неожиданный инцидент. Протестующие заявили водителю, что он везет в бочке химическую жидкость для распыления в толпу "антивакцинаторов".

Раздосадованному водителю не осталось ничего другого, как развернуться и ехать в объезд. Впрочем, он оказался далеко не единственный в правительственном квартале, кто не смог вовремя и беспрепятственно попасть к пункту назначения.

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В частности, врач столичной больницы заявила, что застряла в пробках из-за "антивакцинаторов", которые требовали соблюдать их права на отказ от прививки, а также кареты скорой помощи, вынужденные ехать по более длинному маршруту к своим пациентам.

Как сообщал OBOZREVATEL, организатором масштабной акции против вакцинации населения, которая буквально парализовала автомобильное движение в центре Киева, оказался иностранец.