В Киеве "антивакцинаторы" развернули автомобиль с бочкой: заподозрили в диверсии. Фото

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Общество
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В Киеве 'антивакцинаторы' развернули автомобиль с бочкой: заподозрили в диверсии. Фото

Во время митинга протеста так называемых антивакцинаторов в Киеве с перекрытием автомобильного движения, участники прибегали к предельно радикальным мерам. В частности, водитель, который провозил у себя в кузове бочку, был остановлен и отправлен назад.

Об этом сообщили журналисты УНИАН, в объективы камер которых попал неожиданный инцидент. Протестующие заявили водителю, что он везет в бочке химическую жидкость для распыления в толпу "антивакцинаторов".

Раздосадованному водителю не осталось ничего другого, как развернуться и ехать в объезд. Впрочем, он оказался далеко не единственный в правительственном квартале, кто не смог вовремя и беспрепятственно попасть к пункту назначения.

Видео дня
Перекрытие правительственного квартала.
Машину разворачивают участники протеста .

В частности, врач столичной больницы заявила, что застряла в пробках из-за "антивакцинаторов", которые требовали соблюдать их права на отказ от прививки, а также кареты скорой помощи, вынужденные ехать по более длинному маршруту к своим пациентам.

Митинг под ВР.

Как сообщал OBOZREVATEL, организатором масштабной акции против вакцинации населения, которая буквально парализовала автомобильное движение в центре Киева, оказался иностранец.

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