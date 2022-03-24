В Карачаево-Черкессии женщины устроили бунт и потребовали информации о родственниках, воюющих против Украины

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В Курачаево-Черкесии 6 женщин перекрыли проезжую часть на мосту через реку Хуса, требуя предоставить информацию об их родных, воюющих в Украине. Протест разогнала полиция.

По отношению к участникам митинга составили административные протоколы. Об этом сообщает российский портал "Идель-Урал".

Отмечается, что протест устроили матери, жены и сестры военных РФ, которые не выходят на связь уже несколько дней. Возраст женщин – от 29 до 61 года. Дальнейшая судьба задержанных неизвестна.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что уже более 14 тысяч кремлевских солдат погибли на войне против украинского народа.

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