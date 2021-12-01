В Кабмине предложили не переносить праздничные выходные: инициатива касается двух дат

В Министерстве культуры заговорили об отказе от переноса выходных дней на будни, если праздник приходится на субботу или воскресенье. Такая инициатива касается всего двух дат – 1 мая и 8 марта.

Об этом сообщил глава ведомства Александр Ткаченко в эфире программы "Сніданок з 1+1". Он прошел 30 ноября. По словам министра, это может случиться со следующего, 2022 года.

Подобная инициатива обсуждалась представителями Минкульта и Института национальной памяти. Однако официального документа на этот счет пока нет. На каком этапе находится его подготовка и когда он может быть принят, Ткаченко не уточнил.

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Политик отметил, что речь идет не о переносе праздника, а о переносе выходных. То есть планируется, что если 8 марта или 1 мая будут приходиться на субботу или воскресенье, то на ближайшие будние дни выходные переноситься не будут.

При этом глава ведомства добавил, что других традиционных праздников в Украине это не касается.

"Все остальные праздники – Новый год, Рождество, Пасха, Троица – остаются так как и было, то есть выходные будут переноситься на будние дни", – подытожил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с празднованием Рождества Христова в декабре в Украине предусмотрены длительные выходные. В частности, нерабочими будут три дня подряд: 25, 26 и 27 декабря.