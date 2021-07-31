В Израиле родилась девочка с близнецом в животе. Фото

В Израиле родилась девочка с близнецом в животе. Это является большой редкостью и встречается один раз на 500 тысяч случаев рождения.

Случай зафиксировали в медицинском центре "Ассута" в городе Ашдод, сообщает The Times of Israel. Анализы и ультразвуковое исследование (УЗИ) на поздних сроках беременности выявили, что живот ребенка увеличился (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Однако тогда не было понятно, что в животе ребенка находится эмбрион. После рождения врачи осмотрели ребенка и подтвердили, что внутри что-то есть. Новорожденной сразу провели дополнительные исследования, включая УЗИ и рентген.

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Директор отделения неонатологии больницы Омер Глобус отметил, что врачи были удивлены, когда обнаружили, что это был эмбрион. Врачи провели операцию и удалили из живота ребенка "два мешочка". Глобус рассказал, что это был частично сформированный эмбрион, но врачи смогли увидеть в нем некоторые кости и сердце. Он добавил, что операция прошла успешно и девочка должна полностью выздороветь.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Индии родился ребенок с тремя головами. Паломники ринулись к нему и назвали дитя воплощением Бога. Заболевание новорожденного называется энцефалоцеле.