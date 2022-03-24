В Ивано-Франковске сбили российский беспилотник, который собирал разведданные в городе, - мэр Марцинкив
ВСУ сбили в Ивано-Франковске вражеские беспилотники. Оккупанты пытались с их помощью собрать разведданные.
Рассказать об операции украинских военных мэра Ивано-Франковска заставило то, что жители города, несмотря на запрет, начали писать в соцсетях, где и когда слышали выстрелы. Об этом городской голова Руслан Марцинкив заявил на своей странице в Facebook.
В своем эмоциональном обращении Марцинкив сообщил, что франкцовцы начали обрывать ему телефон, потому что услышали в городе выстрелы.
"Мне звонили многие, кто слышал выстрелы. Хочу обратиться ко всем: очень важно, чтобы мы осознавали, что в стране идет война. И нет ни одного на 100% спокойного города, где не могут раздаваться выстрелы или, скажем, прилететь ракета. Поэтому я очень прошу: если мы просим не снимать видео, не писать в соцсетях, не указывать, в каком микрорайоне – потому что работают военные – пожалуйста, этого не делайте", - призвал Марцинкив.
Он объяснил, что выстрелы жители города слышали потому, что украинские военные продолжают работать, чтобы защитить их.
"Сейчас происходило сбивание беспилотников. Вы знаете, что враг использует беспилотники. Для разведки. Я вас очень прошу. Если мы не будем следовать указаниям - указаниям военных, местной власти, военно-гражданской администрации - очень трудно будет одержать победу. Все спокойно, все нормально, наши военные отработали. Успокойтесь. Слышите выстрелы - оставайтесь дома. Не надо выходить, не надо соседу стучать, не надо на улицу идти смотреть. Слышите, что что-то происходит - находитесь дома, не постите где, не делайте шума", - снова попросил горожан глава Ивано-Франковска.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на днях оккупанты нанесли новый ракетный удар по Киеву: разрушен один из столичных ТРЦ и жилой комплекса рядом. Тогда погибли 8 человек.
Позже выяснилось, что причиной удара стало выложенное одним из местных жителей в сеть видео, где возле ТРЦ была видна военная техника ВСУ. Мужчину нашли, он попросил прощения и рассказал, что жил в доме, уничтоженном оккупантами.
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