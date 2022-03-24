В Ивано-Франковске сбили российский беспилотник, который собирал разведданные в городе, - мэр Марцинкив

ВСУ сбили в Ивано-Франковске вражеские беспилотники. Оккупанты пытались с их помощью собрать разведданные.

Рассказать об операции украинских военных мэра Ивано-Франковска заставило то, что жители города, несмотря на запрет, начали писать в соцсетях, где и когда слышали выстрелы. Об этом городской голова Руслан Марцинкив заявил на своей странице в Facebook.

В своем эмоциональном обращении Марцинкив сообщил, что франкцовцы начали обрывать ему телефон, потому что услышали в городе выстрелы.

"Мне звонили многие, кто слышал выстрелы. Хочу обратиться ко всем: очень важно, чтобы мы осознавали, что в стране идет война. И нет ни одного на 100% спокойного города, где не могут раздаваться выстрелы или, скажем, прилететь ракета. Поэтому я очень прошу: если мы просим не снимать видео, не писать в соцсетях, не указывать, в каком микрорайоне – потому что работают военные – пожалуйста, этого не делайте", - призвал Марцинкив.

Видео дня

Он объяснил, что выстрелы жители города слышали потому, что украинские военные продолжают работать, чтобы защитить их.

"Сейчас происходило сбивание беспилотников. Вы знаете, что враг использует беспилотники. Для разведки. Я вас очень прошу. Если мы не будем следовать указаниям - указаниям военных, местной власти, военно-гражданской администрации - очень трудно будет одержать победу. Все спокойно, все нормально, наши военные отработали. Успокойтесь. Слышите выстрелы - оставайтесь дома. Не надо выходить, не надо соседу стучать, не надо на улицу идти смотреть. Слышите, что что-то происходит - находитесь дома, не постите где, не делайте шума", - снова попросил горожан глава Ивано-Франковска.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на днях оккупанты нанесли новый ракетный удар по Киеву: разрушен один из столичных ТРЦ и жилой комплекса рядом. Тогда погибли 8 человек.

Позже выяснилось, что причиной удара стало выложенное одним из местных жителей в сеть видео, где возле ТРЦ была видна военная техника ВСУ. Мужчину нашли, он попросил прощения и рассказал, что жил в доме, уничтоженном оккупантами.

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