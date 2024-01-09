В Ивано-Франковске дети-переселенцы получили праздничные подарки от Фонда Рината Ахметова

В Ивано-Франковске дети-переселенцы получают праздничные поздравления от Фонда Рината Ахметова

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Мы не можем изменить воспоминания детей, но в наших силах подарить им новые впечатления. Для детей, которые видели войну близко, это очень важно. Мальчики и девочки из Мариуполя, которые сейчас живут в Ивано-Франковске, продолжают получать новогодние поздравления от Фонда Рината Ахметова.

Во время Новогодней акции-2023 Фонд Рината Ахметова поздравил более 81 тысячи детей, в частности:

10 интернатах, эвакуированных из Донецкой области;

50 детских домах семейного типа;

17 центров "ЯМариуполь" – всех действующих в Украине.

Также подарки получили малыши в "Зеленом центре Метинвест Запорожья", дети, которыми занимается Донецкая областная государственная администрация, юные участники других проектов Фонда; победители конкурсов "Звонок Святому Николаю" и "Письмо Святому Николаю"; всеукраинского конкурса эссе "Моя Украина".

Поздравления продлятся в течение всего января.

Поддержка детей не ограничивается праздниками. В течение всего года фонд реализует образовательные, оздоровительные, психологические, мотивационные проекты, которые помогают ребятам получить полезные навыки и выровнять эмоциональное состояние.

Более чем за 20 лет новогодняя акция "Ринат Ахметов – Детям" охватила более 1,2 миллионов детей со всей Украины.

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