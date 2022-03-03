В Ирпене уничтожена колонна российского десанта. Видео 18+

Войска Вооруженных Сил Украины продолжают держать оборону Ирпеня. В окруженном и фактически разбомбленном городе горит тяжелая военная техника россиян.

Пылающие кадры опубликовал Telegram-канал "Прямой". В словах украинских чувствуется усталость, но вместе с тем и ликование от подавления противника (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вручную разбили колонну из четырех тяжелых машин россиян", – сказал украинский защитник.

Напомним, что на сегодня из Ирпеня эвакуированы большинство мирных жителей, включая женщин, детей и лиц с инвалидностью. Город под Киевом превратился в поле боя, где оккупант терпит колоссальные потери.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, из-за границы , которые не намеренны наблюдать с безопасного расстояния, как оккупант топчет родную землю.

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