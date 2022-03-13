В Ирпене после трагедии с американским журналистом запретили въезд представителям прессы

С 14 марта журналистам временно запрещается въезжать в Ирпень в Киевскую область с целью осуществления профессиональной деятельности. Это решение принято в целях безопасности представителей прессы и военных, защищающих город.

Об этом сообщил городской глава Александр Маркушин на своем Telegram-канале.

Чиновник попросил медийщиков не фотографировать позиции ВСУ и лица военных, потому что это может помешать обороне Ирпеня. "Мы не хотим рисковать жизнями наших ребят", – отмечает он.

Также Маркушин рассказал, что за ночь в городе погибли 3 военных. Он связывает эту трагедию с тем, что в сеть выкладывают фотографии с расположением украинских защитников, сдавая таким образом врагу стратегически важную информацию.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Ирпене погиб журналист The New York Times.

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