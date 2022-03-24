В Ирпене и Гостомеле ведутся бои, оккупанты не прекращают обстрелов: какая ситуация на Киевщине

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Российские оккупанты продолжают атаковать мирные украинские города. В Ирпене и Гостомеле идут бои, враги не прекращают обстрелы.

Ситуация в Киевской области в общем не спокойная. Об этом говорится в сводке по ситуации в регионах по состоянию на утро четверга, 24 марта, которое располагает OBOZREVATEL.

Ночью воздушные тревоги продолжались по всей области.

"Был бой в Ирпене, Гостомеле. Постоянные артиллерийские обстрелы", – говорится в сводке.

Также в Фастовском районе оккупанты обстреляли село Ясногородка.

По селу Коцюбинскому в Бучанском районе враги вели минометный обстрел.

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Информация о погибших и раненых среди мирных жителях уточняется, данные о разрушениях отсутствуют.

Напомним, около 80% территории Ирпеня в Киевской области контролируется вооруженными силами Украины и силами территориальной обороны.

Ранее в сети опубликовали спутниковые снимки Ирпеня, постоянно подвергающегося обстрелам со стороны российских оккупантов. На фото видно, как разливается река Ирпень, чем усложняет потенциальное продвижение российской армии в направлении Киева. Также можно увидеть, что город заволок дымом из-за пожаров, которые постоянно возникают в результате обстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины отбросили российских оккупантов еще на 25-35 км к востоку от Киева. В настоящее время вражеская армия на этом фланге находится в 55 км от центра нашей столицы, сообщил представитель министерства обороны США.

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