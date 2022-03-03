В Хмельницком люди сплотились и вместе плетут маскировочные сетки для теробороны и военных. Фото и видео

Ольга Липич
Общество
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В Хмельницком люди сплотились и вместе плетут маскировочные сетки для теробороны и военных. Фото и видео
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В Хмельницком местные жители сплотились и ежедневно помогают представителям территориальной обороны, защищающим город от российских оккупантов. Около двух тысяч человек плетут сетки на большую технику военным и собирают гуманитарную помощь.

Об этом пишет издание ВСІМ. Организатором выступили Сергей Малярчук и ООО ОТМ ГРУПП. Сетки забирают Вооруженные силы, военкоматы, территориальная оборона (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Местные жители плетут сетки
Местные жители плетут сетки
Видео дня

Инициативу поддерживает заместитель мэра города, к ней приобщаются все желающие – дети, женщины, мужчины и пенсионеры.

Хмельнитчане сплотились

"Присоединиться к работе зовут всех желающих. Для этого размещают сообщения в соцсетях: "Ищем свободные руки". Таких рук уже удалось найти десятки", – пишет издание.

"Мы как в Китае на производстве", – рассказала одна из волонтеров.

Волонтерить приглашают всех желающих
Волонтеры плетут сетки для военных

Как сообщал OBOZREVATEL, Институт когнитивного моделирования, Минздрав и Офис президента объединяют усилия и стоят на страже психологического здоровья украинцев. Проект бесплатной психологической помощи "Расскажи мне" начинает работать нон-стоп. Специалисты платформы готовы защищать фронт психического здоровья граждан в условиях войны.

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