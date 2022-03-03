В Хмельницком люди сплотились и вместе плетут маскировочные сетки для теробороны и военных. Фото и видео

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В Хмельницком местные жители сплотились и ежедневно помогают представителям территориальной обороны, защищающим город от российских оккупантов. Около двух тысяч человек плетут сетки на большую технику военным и собирают гуманитарную помощь.

Об этом пишет издание ВСІМ. Организатором выступили Сергей Малярчук и ООО ОТМ ГРУПП. Сетки забирают Вооруженные силы, военкоматы, территориальная оборона (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Инициативу поддерживает заместитель мэра города, к ней приобщаются все желающие – дети, женщины, мужчины и пенсионеры.

"Присоединиться к работе зовут всех желающих. Для этого размещают сообщения в соцсетях: "Ищем свободные руки". Таких рук уже удалось найти десятки", – пишет издание.

"Мы как в Китае на производстве", – рассказала одна из волонтеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Институт когнитивного моделирования, Минздрав и Офис президента объединяют усилия и стоят на страже психологического здоровья украинцев. Проект бесплатной психологической помощи "Расскажи мне" начинает работать нон-стоп. Специалисты платформы готовы защищать фронт психического здоровья граждан в условиях войны.