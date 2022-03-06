В Хмельницкой ОГА выступили с призывом закрыть небо над Украиной: обращение поддержали все депутаты

На десятой внеочередной сессии Хмельницкого областного совета депутаты обратились с призывом к главам государств и правительств, парламентам и народам государств-членов НАТО поддержать просьбу президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Украиной. Решение поддержали единогласно все 44 присутствующих депутата.

Разработанный проект обращения поддержал Сергей Гамалий, глава областной военной администрации.

"Каждый голос сегодня имеет важное значение. И только общими усилиями и действиями мы сможем остановить врага и убедить НАТО в важности закрытия неба над Украиной. Спасибо каждому, кто поддерживает нас в столь трудное для страны время", – подчеркнул Сергей Гамалий.

Сессия областного совета завершилась совместным фото и призывом "НАТО – закройте небо над Украиной! Спасите жизнь людям!".