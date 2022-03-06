В Хмельницкой области оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому: есть раненые

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в городе Староконстантинов Хмельницкой области. В результате ранены три человека, информации о погибших нет.

Об этом рассказал "Суспільному" начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий. По его словам, удары были нанесены ночью.

"Точное количество ракетных ударов будет известно позже. Дело в том, что несколько ракет сбиты, некоторые попали на сам аэродром. Сейчас известно о трех раненых. Также сейчас продолжают разбирать завалы, и позже мы сообщим, есть ли у нас потери", – объяснил Гамалий.

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