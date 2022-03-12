В Херсонской области ВСУ сбили два вертолета оккупантов: одного пилота взяли в плен. Видео

Дарья Дурова
Общество
2 минуты
17,4 т.
ВСУ сбили очередной вертолет РФ
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Над Скадовским районом Херсонской области защитники Украины сбили два вертолета оккупантов. Одному из российских пилотов удалось выжить.

Информация о новых успехах наших военных появилась вечером в субботу, 12 марта, на Telegram-канале "Оперативний ЗСУ". В сети также показали видео, на котором видно горящую российскую технику (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что вражеский пилот, который остался жив, получил ранения. Его повезли в больницу для оказания медицинской помощи как военнопленному.

В Херсонской области сбили два вертолета РФ
Видео дня
Место падения вражеского вертолета
У противника стало еще на два вертолета меньше

Отметим: автор ролика показал бортовые номера одного из вертолетов российской армии – RF 1340.

Вертолет упал на землю
Бортовой номер

На своем Telegram-канале Pravda Gerashchenko советник главы МВД Антон Геращенко показал документы и лицо российского летчика, который выжил. Это Люлькин Андрей Алексеевич 1988 года рождения.

Документы оккупанта
Военнопленному оказали медпомощь

Осторожно, нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, потери России в войне против Украины растут с каждым днем. И оккупанты в перехваченных разговорах сами это признают.

Они сравнивают войну в Украине с Чечней в 1995-м, жалуются, что ВСУ уничтожает их целыми батальонами, и отказывают знакомых ехать в Украину, потому что "это не Сирия".

Обращение OBOZREVATEL

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!

УкраинаХерсонВторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022stopwarвертолет