В Херсонской области ВСУ сбили два вертолета оккупантов: одного пилота взяли в плен. Видео

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Над Скадовским районом Херсонской области защитники Украины сбили два вертолета оккупантов. Одному из российских пилотов удалось выжить.

Информация о новых успехах наших военных появилась вечером в субботу, 12 марта, на Telegram-канале "Оперативний ЗСУ". В сети также показали видео, на котором видно горящую российскую технику (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что вражеский пилот, который остался жив, получил ранения. Его повезли в больницу для оказания медицинской помощи как военнопленному.

Видео дня

Отметим: автор ролика показал бортовые номера одного из вертолетов российской армии – RF 1340.

На своем Telegram-канале Pravda Gerashchenko советник главы МВД Антон Геращенко показал документы и лицо российского летчика, который выжил. Это Люлькин Андрей Алексеевич 1988 года рождения.

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Как сообщал OBOZREVATEL, потери России в войне против Украины растут с каждым днем. И оккупанты в перехваченных разговорах сами это признают.

Они сравнивают войну в Украине с Чечней в 1995-м, жалуются, что ВСУ уничтожает их целыми батальонами, и отказывают знакомых ехать в Украину, потому что "это не Сирия".

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