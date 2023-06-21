Известно, что командование РОВ сейчас сформировало команды, из числа местных жителей, симпатизирующих оккупантам, для сбора и эвакуации тел погибших от большой воды.

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Известно, что данные группы начали объезд подтопленных районов, по левому берегу Днепра от Новой Каховки до Голой Пристани.

В задачи команды входит обнаружение тел погибших и вывоз их в морг Каланчака с последующим сожжением тел.

Контроль и курирование данных групп осуществляется сотрудниками фсб. Это позволяет группам свободно перемещаться между блокпостами без досмотра.

В среднем, в сутки, осуществляется доставка около 70 тел погибших в Каланчак, после осуществляется их кремации.

Согласно предварительной информации, большая часть вывозимых трупов это пожилые люди, которые не имели возможности вовремя покинуть место катастрофы. Также среди утопленников немало тел самих же российских оккупантов.

Известно о том, что данные группы, которые выполняют функции по скрытию военного преступления россиян, также получили в своё распоряжение специальную технику для обустройства могильников и братских могил.

Оккупанты всячески стараются скрыть масштабы своего преступления!