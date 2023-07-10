В Херсонской области пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС оказали помощь от Фонда Рината Ахметова

В Миловской общине в Херсонской области люди продолжают получать продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова. Сразу после подрыва россиянами Каховской ГЭС Фонд передал жителям этой общины 2 тысячи продуктовых наборов.

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Община пережила сначала оккупацию, потом постоянные обстрелы российских войск. В июне на эту землю пришло новое испытание. В этой ситуации продукты первой необходимости стали весомой поддержкой для многих семей.

В каждом наборе — продукты, которые долго хранятся: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом для жителей Херсонской области, вынужденных эвакуироваться из затопленных районов, и пострадавших от последствий подрыва гидроэлектростанции, Фонд Рината Ахметова направил более 10 тысяч продуктовых наборов.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".